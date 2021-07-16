Под Курском в реке обнаружили боеприпас

На место происшествия выехали спасатели и водолазы

15 июля в Аварийно-спасательную службу поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в реке Свапа в селе Старый Город Дмитриевского района. Предмет, похожий на боеприпас, обнаружила девушка во время купания в реке на большой глубине.

На место происшествия выехали спасатели отдела планирования проведения специальных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов и водолазы. После осмотра и определения степени опасности корпус дымовой шашки (УДШ) советского послевоенного производства изъяли и вывезли на полигон для уничтожения. Взрывоопасным предметом он не являлся.

Напоминаем, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.