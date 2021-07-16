Курская служба 122 по вопросам коронавируса заработает в новом формате

Принимать звонки будут сорок операторов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Единую линию для оперативной помощи курянам в условиях распространения коронавируса запустили в ноябре прошлого года. Позвонив на единый номер 122, можно узнать, как записаться на КТ, вызвать участкового врача, скорую помощь.

Сейчас началась поэтапная модернизация контакт-центра. Он будет действовать по принципу одного окна на базе МФЦ. Для него выделят отдельное помещение на улице Ленина, увеличат штат сотрудников.

Принимать звонки будут сорок операторов, это позволит сократить время ожидания ответа. Типовые обращения станет обрабатывать голосовой помощник, передавая операторам более сложные вопросы.

Расширят и перечень консультаций. В частности, можно будет получить разъяснения по вопросам вакцинации от COVID-19: о работе прививочных пунктов, наличии вакцины, записи на прививку.

Планируется, что первый этап модернизации контакт-центра единого телефонного номера 122 завершится в сентябре этого года.