В Курске откроют кардиологический диспансер

В перспективе в областной клинической больнице планируют организовать кардиологический диспансер

В курской больнице скорой медицинской помощи ведутся ремонт и подготовка городского сосудистого отделения к установке современного ангиографа. Это позволит улучшить ситуацию с оказанием высокотехнологичной помощи больным, в первую очередь с инфарктами миокарда, ишемическими инсультами.

В перспективе в областной клинической больнице планируют организовать кардиологический диспансер с отделением диагностики и стационаром. Об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе рабочей встречи с Олегом Коваленко - главным научным сотрудником Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

«За последний год мы улучшили ситуацию, связанную с лечением больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Было приобретено два новых ангиографа. С начала года в областной больнице провели уже свыше 800 хирургических вмешательств на коронарных артериях. До конца года с учетом введения в работу отделения в БСМП этот показатель будет доведен до двух тысяч стентирований. В перспективе все пациенты с повышенным риском возникновения инфаркта и инсульта будут наблюдаться в условиях кардиодиспансера», - рассказал Андрей Викторович.