Под Курском обнаружили военный арсенал

Снаряды спасатели вывезли на полигон Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 Июля на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Солнечный Золотухинского района Курской области. На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены граната Ф – 1, два артснаряда 45 мм, два артснаряда 50 мм, три минометные мины 82 мм. Боеприпасы зъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.