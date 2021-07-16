В Курске отметили лучшие детсады

В целом детсады готовы к 1 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске оценили готовность дошкольных образовательных организаций к началу нового учебного года.

Проверку провели в 85 муниципальных детских садах и одном частном детском саду №62.

Отдельно отмечена организация развивающей предметно-пространственной среды в детских садах №№ 15, 20, 24, 79, 96, 98, 113, 127, 130, где на высоком уровне подготовлены на территории и в самом пространстве учреждения элементы образовательной среды, стимулирующие творческую активность и ребенка, и взрослого, сказали в мэрии.

В детских садах №№ 10, 91 создана цифровая образовательная среда, реализуются STEAM технологии с элементами программирования.

Все детские сады готовы к началу нового учебного года, вместе с тем, некоторым дошкольным образовательным организациям даны рекомендации по отдельным направлениям работы.