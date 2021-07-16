Более 163 тысяч курян завершили вакцинацию от ковид

В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 248 608 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 163 115.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находится 1 378 человек, на ИВЛ – 78 (двое – на инвазивной, 76 – на неинвазивной).

По данным оперштаба на 8:30 16 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 43 556 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 195 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1012 человек. В том числе за последние сутки - шесть человек - мужчины 59, 79, 80 лет; женщины 53, 63, 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.