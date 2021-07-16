Под Курском из-за грозы горели дом и хозпостройка

Из-за непогоды случились два пожара Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 июня в Курской области прошел грозовой фронт, который принес с собой обильные осадки с резкими порывами ветра. Во многих населенных пунктах были отключения электроснабжения. Ветер валил деревья, срывал крыши с построек, рвал рекламные конструкции.

В Хомутовском и Глушковском районах разгул стихии стал причиной двух пожаров – грозовые разряды попали в жилой дом и хозяйственную постройку.

МЧС напоминает, самый надежный способ защитить домовладение от грозы – установить систему молниезащиты. Принцип ее работы достаточно прост: «поймать» молнию за миг до того, как она непосредственно коснется кровли, и отвести разряд в землю в обход здания. Наиболее простой вариант – это длинный металлический стержень, который устанавливается в самой высокой точке крыши.