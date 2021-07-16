В Курске вечером маршрутки будут ходить чаще

Вечером станет проще добраться до спальных районов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для того, чтобы горожане смогли после завершения работы торговых центров добраться до дома, добавлены дополнительные автобусы большой вместимости после 21.00 и 22.00. Это №99 - проспект Дериглазова - Северо-запад – проспект Клыкова, №72- проспект Победы - Волокно, №79 - Полет – проспект Клыкова. Добавлены также рейсы по маршруту № 202 в направлении КЗТЗ и на Магистральный проезд, сообщили в горадминистрации.

- Ходят автобусы в соответствие графиком, по расписанию с 6.00 до 23.00, - уверяют в мэрии.

Аномальная жара также внесла свои коррективы в график общественного транспорта: увеличилось количество неисправностей, связанных с перегревом двигателей.