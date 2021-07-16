Ночное ДТП под Курском: пострадал пассажир

Авария произошла поздно вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло примерно в половине одиннадцатого вечера 15 июля на 83-м километре автодороги "Курск-Борисоглебск" Тимского района Курской области.

58-летний водитель за рулем "Рено Дастер" ехал со стороны Курска в сторону Воронежа.

- По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение, - рассказали в УМВД региона. - После удара автомобиль отбросило в ЛЭП.

В ДТП пострадал 43-летний пассажир. Он госпитализирован с травмами.