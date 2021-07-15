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Происшествия15 июля 2021 21:10

Под Курском на берегу пруда обнаружили артснаряд

Боеприпас сохранился со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен войны

Специалисты изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен войны

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

14 июля в Аварийно-спасательную службу Курской области поступило сообщение о том, что на берегу пруда Пенькозаводской, 1-го Пеньковского сельсовета, Поныровского района обнаружили ржавый боеприпас.

На место происшествия выехали спасатели отдела планирования проведения специальных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Специалисты изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен войны. Опасный боеприпас вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.