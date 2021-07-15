Проблемный дом на проспекте Дериглазова в Курске поставили на кадастровый учет

14 июля дополнительные документы были предоставлены в Управление Росреестра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Дом № 107 на проспекте Дериглазова в Курске поставили на кадастровый учет. Между застройщиком, администрацией города и военными устранили разногласия по согласованию строительства в приаэродромной территории.

14 июля дополнительные документы были предоставлены в Управление Росреестра по Курской области. Теперь жители проблемного дома могут обратиться к застройщику за заключением договора купли-продажи и зарегистрировать права на квартиры.