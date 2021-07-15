Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 19:21

Проблемный дом на проспекте Дериглазова в Курске поставили на кадастровый учет

Жители могут зарегистрировать права на квартиры
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
14 июля дополнительные документы были предоставлены в Управление Росреестра

14 июля дополнительные документы были предоставлены в Управление Росреестра

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Дом № 107 на проспекте Дериглазова в Курске поставили на кадастровый учет. Между застройщиком, администрацией города и военными устранили разногласия по согласованию строительства в приаэродромной территории.

14 июля дополнительные документы были предоставлены в Управление Росреестра по Курской области. Теперь жители проблемного дома могут обратиться к застройщику за заключением договора купли-продажи и зарегистрировать права на квартиры.