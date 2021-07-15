Курского сотрудника ДПС будут судить за вымогательство взятки

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС МО МВД «Щигровский». Бывшего полицейского обвиняют в получении взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки.

15 мая утром обвиняемый получил от жителя Щигров взятку в виде незаконного предоставления за десять тысяч рублей автомобиля ВАЗ-21100, совершенную с вымогательством, в размере 11 194, 50 копеек, за непривлечение к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на машину, а также за незадержание транспортного средства.

Как пояснили в УМВД по Курской области, данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.