В торговых центрах Курска прошел масочный рейд

На предприятиях потребительской сферы усилили контроль за соблюдением масочного режима Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на предприятиях потребительской сферы Курска усилили контроль за соблюдением масочного режима.

В Сеймском округе на наделе обследовали 18 предприятий, выявили два нарушения. В Железнодорожном округе проверили 17 магазинов и ТЦ, и зафиксировали три нарушения. В Центральном округе проверка прошла на 26 предприятиях потребсферы, выявлено шесть нарушений.

Руководителям торговых точек выдали уведомления о необходимости явиться в управление по делам ГО и ЧС для составления протоколов.