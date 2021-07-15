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Здоровье15 июля 2021 16:46

В торговых центрах Курска прошел масочный рейд

Выявлено восемь нарушений
Яна ШЕЛЕСТ
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На предприятиях потребительской сферы усилили контроль за соблюдением масочного режима

На предприятиях потребительской сферы усилили контроль за соблюдением масочного режима

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на предприятиях потребительской сферы Курска усилили контроль за соблюдением масочного режима.

В Сеймском округе на наделе обследовали 18 предприятий, выявили два нарушения. В Железнодорожном округе проверили 17 магазинов и ТЦ, и зафиксировали три нарушения. В Центральном округе проверка прошла на 26 предприятиях потребсферы, выявлено шесть нарушений.

Руководителям торговых точек выдали уведомления о необходимости явиться в управление по делам ГО и ЧС для составления протоколов.