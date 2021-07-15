В прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах Курска, продлили время работы

Первым компонентом вакцины в области привили 244 188 человек Фото: Из архива "КП"

Как сообщалось ранее, в торговых центрах Курска «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева работают пункты вакцинации от коронавируса. С четверга увеличено время их работы.

В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11:00 до 19:00, в «Европе» - с 11:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Вакцинация доступна без предварительной записи.

Мобильный пункт на Театральной площади ежедневно с 09:00 до 17:00. Записываться заранее не нужно.

В поликлинике Железногорской городской больницы по адресу Больничный переулок, 6 на третьем этаже открылся прививочный пункт. Он работает с 08:00 до 16:00 по будням. Записаться на прививку можно по многоканальному телефону +7(47148) 2-03-08, на портале госуслуг или через инфоматы, расположенные в больнице.

С начала старта массовой вакцинации регион получил 256 077 доз прививки от коронавируса, из них «Спутника V» - 250 467 доз, «ЭпиВакКороны» - 4 050 доз, «КовиВака» - 1 560 доз.

Первым компонентом вакцины в области привили 244 188 человек, полностью завершили вакцинацию 160 715 курян. Ежедневно вакцинируют до шести тысяч человек.