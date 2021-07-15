В Курске поймали "пляжного вора"

Курянам советуют не брать дорогие вещи на пляж Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшие две недели в отделы полиции поступили несколько заявлений о кражах с территорий оборудованных и, так называемых, диких городских пляжей. Оперативники уголовного розыска опросили потерпевших и возможных свидетелей происшествий и пришли к выводу, что к преступлениям может быть причастен один и тот же человек.

- После сбора доказательств его задержали. 30-летний ранее неоднократно судимый курянин пользовался большим скоплением людей в местах отдыха. По видом такого же отдыхающего он внимательно следил за рядом сидящими курянами, и стоило им отвлечься, похищал их сумки, рассказали в УМВД.

У одной курянки он курал мобильный телефон, оставленный на полотенце во время купания. Мобильный к моменту задержания он не успел сбыть. Его изъяли и после проведения оценки вернут владелице.

В похищенном у студентки курского вуза рюкзаке он обнаружил гаджет стоимостью порядка 20 тысяч рублей и продал его прохожему.

Также в рамках оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый причастен к еще одной краже из магазина, совершенной вместе со знакомым.

В поле зрения его попало дорогостоящее медицинское оборудование, но охрана магазина внимательно следила за покупателями, поэтому фигурантам удалось вынести тонометр, спрятанный в ручной клади. Аппарат также изъяли.

Оба подозреваемых стали фигурантами уголовного дела о кражах.

Полиция рекомендует не брать с собой дорогостоящие вещи на пляжи, поскольку там не всегда есть возможность следить за сохранностью личного имущества.