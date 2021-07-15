Под Курском нашли артснаряд

Снаряд пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 июля в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в 1-м Поныровском сельском совете Поныровского района.

Обнаруженный артиллерийский снаряд 76 мм изъят и вывезен спасателями на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.