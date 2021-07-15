Под Курском частная фирма соорудила вышку на живых деревьях

Сооружение придумала компания, которая занимается охотой на животных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Повреждение лесных насаждений в Золотухинском районе выявлено в ходе планового осмотра инспекторами, сообщили в администрации региона.

ООО «Жерновецкое» оборудовало смотровую вышку на живых деревьях. Компания занимается охотой и разведением диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

Пострадали четыре дуба. Ущерб, причиненный лесному фонду составил более 25 тысяч рублей.

- Нарушитель оштрафован на 200 тысяч рублей. Сотрудники комитета продолжают работу по выявлению правонарушений в лесном фонде, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.