В Курской области воспитатели частного детсада оставили ребенка на улице

Малыша обнаружил случайный прохожий
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Прокуратура Курской области проверяет информацию, распространенную в сети Интернет, о том, что на улице воспитатели частного детского сада оставили ребенка.
Малыша нашел случайный прохожий, когда ребенок шел вдоль дороги.
- Будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности несовершеннолетних, а также при оказании услуг по уходу и присмотру за несовершеннолетними работниками детского сада. По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сказали в ведомстве.