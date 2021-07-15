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Происшествия15 июля 2021 13:28

В Курской области воспитатели частного детсада оставили ребенка на улице

Прокуратура ведет проверку
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Малыша обнаружил случайный прохожий

Малыша обнаружил случайный прохожий

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Курской области проверяет информацию, распространенную в сети Интернет, о том, что на улице воспитатели частного детского сада оставили ребенка.

Малыша нашел случайный прохожий, когда ребенок шел вдоль дороги.

- Будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности несовершеннолетних, а также при оказании услуг по уходу и присмотру за несовершеннолетними работниками детского сада. По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сказали в ведомстве.