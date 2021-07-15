Полностью завершли вакцинацию более 160 тысяч курян

В регионе сохраняются ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 244 188 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 160 715.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 342 человека, на ИВЛ – 77 (два – инвазивная, 75 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 15 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрирован 43 361подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 193 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1006 курян. В том числе за последние сутки - четверо - женщины 72, 78, 82, 94 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.