Куряне стали брать больше кредитов

Оптимальной считается ситуация, когда на погашение долгов у человека ежемесячно уходит не больше трети всех его доходов Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным курского отделения Банка России на 1 июня 2021 года куряне взяли более 44 млрд рублей кредитов, из них почти 34 млрд рублей – на потребительские цели. С января по май объем потребительских кредитов вырос на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подобный рост отмечается не только в Курской области, но и в целом по России. Для того чтобы избежать непосильной долговой нагрузки с 1 июля Банк России повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам до уровня, установленного до пандемии. Под такие кредиты банки будут формировать больше резервов и соответственно ужесточат условия выдачи.

– Прежде чем отправиться за получением кредита или займа, обязательно посчитайте свой будущий показатель долговой нагрузки, так называемый ПДН. Если вам придется ежемесячно отдавать больше половины своих доходов, повышается риск не справиться с выплатой обязательств и попасть в долговую яму. Банки, кредитуя таких клиентов, во избежание возможных убытков вынуждены формировать дополнительный капитал на случай их покрытия. Оптимальной же считается ситуация, когда на погашение долгов у человека ежемесячно уходит не больше трети всех его доходов, – комментирует управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.