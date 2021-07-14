В Курской области завершился призыв

Большинство парней будут служить в Западном военном округе Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области завершилась призывная кампания. В армию ушли 1 500 парней. Большинство из них будут служить в Западном военном округе в рядах воздушно-десантных войск. Альтернативную службу выбрали шесть человек.

30 парней в суде оспаривают выданную справку о том, что они не проходили военную службу без уважительных на то причин. Не прибыли на отправку к месту службы семеро.

Возбуждено два уголовных дела на уклонистов. Дела более чем 20 человек, уклонившихся от призыва на службу в прошлом и текущем годах, отправлены в следственные органы.