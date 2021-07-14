В Курске прошел парковочный рейд по местам для инвалидов

Подобные рейды будут продолжаться Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске прошел рейд по контролю за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая группа мониторила стоянки около здания Пенсионного фонда и торговых центров.

По итогам рейда инспекторы ГИБДД составили четыре протокола. Нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для автомобилей инвалидов, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Подобные рейды будут продолжаться. По городу также будет курсировать специализированный автомобиль с фотофиксацией нарушений.