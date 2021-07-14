В Курске работает выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности

Выставочный зал работает с 9.00 до 18.00 без перерыва

До 1 августа в выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» на Красной площади работает выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности.

На ней представлены произведения живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства курских и белгородских художников, студентов-живописцев и выпускников художественно-графического факультета. Основную часть выставочной экспозиции составляют женские, семейные, детские портреты, натюрморты с ромашками.

Выставочный зал работает с 9.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник). Соблюдаются масочный режим, социальная дистанция и иные меры эпидемиологической безопасности.