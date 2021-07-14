В Курске пройдут медовые ярмарки

Мероприятие будет организовано с учетом требований Роспотребнадзора Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В августе в Курске пройдут ярмарки «Курский мед – 2021», сообщили в областной администрации. Мероприятия состоятся 7–8 и 13–15 августа около гипермаркета «Линия - 1» на Энгельса, 70.

Куряне и гости города смогут купить на ярмарках свежий мед и продукты пчеловодства по доступным ценам, принять участие в дегустации, узнать о методах и способах применения и хранения меда.

Мероприятие будет организовано с учетом требований Роспотребнадзора. Строгий контроль качества и безопасности меда обеспечит управление ветеринарии Курской области.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам +7 (4712) 51-25-42, 51-26-15, e-mail: info@kurskyarmarka.ru.