Пьяный курянин до смерти избил знакомого

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Фатежского района. Молодого человека подозревают в причинении вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

12 июля этого года в районе восьми часов вечера пьяный подозреваемый находился со своим 31-летним знакомым недалеко от берега реки Усожи в Фатежском районе. Мужчины поссорились, фигурант уголовного дела стал избивать потерпевшего. От побоев тот скончался на месте, сообщили в следственном комитете.

Примерно через час подозреваемый проходил мимо места преступления и увидел, что его знакомый так и лежит на земле без признаков жизни. Он оттащил тело в кусты и скрылся.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.