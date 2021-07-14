В центре Курска более 30 домов останутся без горячей воды

На период работ будет приостановлена подача горячей воды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 15 по 18 июля «Квадра» проведет срочный ремонт ветхого участка тепломагистрали на улице Павлуновского в Курске. Рабочие заменят около десяти метров труб.

На период работ будет приостановлена подача горячей воды по адресам:

• ул. Павлуновского, 1, 5, 7, 48, 48а, 48в, 65, 65а;

• ул. Чехова, 2а, 2, 4, 6, 8, 9, 11/52, 38;

• ул. Ломоносова, 4, 18/20, 30а, 34/50;

• ул. Дзержинского, 65/2;

• ул. Чернышевского, 14, 15, 16, 68, 70, 72;

• ул. Большевиков, 93, 97;

• ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а.

«Мы приносим извинения за эти неудобства. Однако, согласно данным наших специалистов, этот участок трубопровода изношен настолько, что может не выдержать работы в осенне-зимний период. Учитывая, что горячую воду и тепло от участка получают 26 жилых домов и три соцучреждения, мы решили, что не можем рисковать их благополучием в холода и приняли решение о проведении срочных работ», - пояснил руководитель Комплекса теплоснабжения Курской «Квадры» Олег Алексеев.