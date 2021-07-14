Полностью завершили вакцинацию от ковид более 158 тысяч курян

Обстановка с ковид в регионе остается непростой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Курской области привито 239 935 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 158 053.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 357 человек, на ИВЛ – 82 (трое – инвазивная, 79 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 14 июля в Курской области всего зарегистрировано 43 168 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 192 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1002 человека в регионе. В том числе за последние сутки - семь - мужчины 55 ,82, 90 лет; женщины 64, 66, 74, 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.