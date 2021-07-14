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Победа14 июля 2021 14:08

В Курске начались работы по установке памятника памятника-бюста Михаилу Булатову

Монумент расположат в сквере недалеко от дома, где жил Герой Советского Союза
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Мнение жюри при выборе победителя совпало с мнением дочери Михаила Алексеевича

Мнение жюри при выборе победителя совпало с мнением дочери Михаила Алексеевича

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сквере перед домом № 74 на улице Ленина начались подготовительные работы по установке памятника памятника-бюста Герою Советского Союза Михаилу Булатову. Работы планируется завершить в августе.

Конкурс на лучший памятник был объявлен в 2019 году. Заявки подали семь соискателей, которые представили пять проектов памятника-бюста.

Конкурсная комиссия определила победителя. Им стал курский скульптор Юрий Киреев. Мнение жюри, при выборе победителя совпало и с мнением дочери Михаила Алексеевича – Натальи: именно этот автор смог передать суть характера Булатова – уверенность, основательность в своих делах и поступках, и надежность.