В Курске пройдет международный пленэр художников

В минувшем году в зале «Звездный» прошла выставка работ участников пленэров 2011 – 2019 годов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со 2 по 11 сентября в рамках празднования Дня города пройдет Х Курский международный пленэр художников «Курск – соловьиного края столица».

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации художники в Курск не приезжали – в сентябре в выставочном зале «Звездный» прошла выставка работ участников пленэров 2011 – 2019 годов.

В этом году судьба пленэра также зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Международный пленэр «Курск – соловьиного края столица» – это совместный проект администрации Курска, городского управления культуры, центра «Звездный» и курского регионального отделения «Союза художников России».

За время его существования в Курске побывали художники из самых разных уголков России, а также представители искусства из Белоруссии, Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Абхазии, Сирии, Китая, Германии и Польши.