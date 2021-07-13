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Происшествия13 июля 2021 18:54

В ДТП под Курском погиб молодой мужчина

Водитель съехала с дороги и врезалась в строение
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП 32-летний пассажир скончался на месте

В результате ДТП 32-летний пассажир скончался на месте

Фото: Из архива "КП"

13 июля около трех часов утра 31-летняя женщина-водитель автомобиля Audi A6 ехала по автодороге Обоянь - Суджа - Белая Беловского района Курской области.

На седьмом километре трассы она не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в строение, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП 32-летний пассажир скончался на месте, женщина-водитель получила травмы различной степени тяжести. Полиция выясняют причины и обстоятельства ДТП.