В ДТП под Курском погиб молодой мужчина

В результате ДТП 32-летний пассажир скончался на месте Фото: Из архива "КП"

13 июля около трех часов утра 31-летняя женщина-водитель автомобиля Audi A6 ехала по автодороге Обоянь - Суджа - Белая Беловского района Курской области.

На седьмом километре трассы она не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в строение, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП 32-летний пассажир скончался на месте, женщина-водитель получила травмы различной степени тяжести. Полиция выясняют причины и обстоятельства ДТП.