В Курске до 1 сентября без горячей воды останутся три улицы

Вместо старых труб рабочие уложат современные, в пенополиуретановой изоляции
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
К сентябрю в Северо-западном районе Курска заменят 2 726 метров теплосетей на улицах Орловская, Веспремская и проспекте Дружбы, - сообщили в теплосетевой компании.
В связи с этим с 14 июля по 1 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:
• улица Веспремская - 1, 1а, 2, 3, 5, 6А, 7;
• проспект Дружбы - 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9;
• улица Орловская - 6, 8, 10, 12, 14, 16.
«Участки теплосетей, на которых пройдут работы, очень изношены. Учитывая, что от них тепло и горячую воду получают 16 многоквартирных домов, мы приняли решение о срочной их замене: в противном случае жители этих домов рискуют остаться без тепла и горячей воды в холода», - отметили в «Квадре».
Вместо старых труб рабочие уложат современные, в пенополиуретановой изоляции. Срок их службы составляет как минимум сорок лет. Специалисты заменят также запорную арматуру, неподвижные опоры и компенсаторы.