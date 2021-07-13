В Курске до 1 сентября без горячей воды останутся три улицы

Вместо старых труб рабочие уложат современные, в пенополиуретановой изоляции Фото: Яна ШЕЛЕСТ

К сентябрю в Северо-западном районе Курска заменят 2 726 метров теплосетей на улицах Орловская, Веспремская и проспекте Дружбы, - сообщили в теплосетевой компании.

В связи с этим с 14 июля по 1 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

• улица Веспремская - 1, 1а, 2, 3, 5, 6А, 7;

• проспект Дружбы - 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9;

• улица Орловская - 6, 8, 10, 12, 14, 16.

«Участки теплосетей, на которых пройдут работы, очень изношены. Учитывая, что от них тепло и горячую воду получают 16 многоквартирных домов, мы приняли решение о срочной их замене: в противном случае жители этих домов рискуют остаться без тепла и горячей воды в холода», - отметили в «Квадре».

Вместо старых труб рабочие уложат современные, в пенополиуретановой изоляции. Срок их службы составляет как минимум сорок лет. Специалисты заменят также запорную арматуру, неподвижные опоры и компенсаторы.