4 августа в Курске выключат газ

Специалисты проведут ремонтные работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

4 августа в связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе среднего давления по улице Строительной с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача газа по следующим адресам в Курске:

ул. Ракитовая, Виноградная, Сливовая, Сливовый пер., Магистральная, 5–11, Строительный пр-д, Магистральный пр-д, 1-я–5-я Кислинская, 1-й, 2-й Кислинский пр-д, 1-я –3-я Степная, 1-й–22-й Степные пер., Цветная, Броневая, Аэроклубная, Живописная, Удачная, Парашютная, Парашютный пер., Летная, Летный пер., Заповедная, Заповедный пр-д., Окружная, Тросниковая, Заливная, Ипподромная, Плодовая, Малая, Сельская, Басьяновская, Колокольчиковая, Ромашковая, Жасминная, Журавлиная, Мостовая и населенных пунктов Курского района х. Кислино, с. Рышково, д. Зорино, д. Голубицкое, ул. Полевая, Светлая, Рублевская 1,2.

Справки по телефону: 39-99-61.