Школьную выплату куряне начнут получать с 16 августа

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентских службах пенсионного фонда Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Выплату в 10 тысяч рублей на детей куряне начнут получать с 16 августа, сообщили в областной администрации. Большинству родителей школьников на новую разовую выплату заявление самостоятельно заполнять не придется.

Заявления будут сформированы на основе имеющихся у пенсионного фонда данных и появятся в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Нужно только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Автоматически заполненные заявления с 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления, а потом завели электронный кабинет.

Непосредственно прием заявлений начнется 15 июля и продлится до конца октября. За выплатой родители могут обратиться в течение всего этого периода. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентских службах пенсионного фонда.