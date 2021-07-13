Курские спасатели продезинфицировали железнодорожный вокзал

Дезинфекцию объектов проводят регулярно по разработанному графику Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Каждую неделю сотрудники звена санитарной обработки службы радиационной, химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска дезинфицируют здание Курского железнодорожного вокзала.

«Применяем дезинфицирующее средство, безопасное для человека и животных, но губительное для вирусов. Для этого пожарная техника оборудована специальным резервуаром и техническими приспособлениями. С помощью насоса высокого давления средство подается в распылители», - рассказал старший инструктор Дмитрий Сабельников.

Звено санитарной обработки создали весной 2020 года на базе 1-й СПСЧ города Курска регионального ГУ МЧС. Дезинфекцию объектов проводят регулярно по разработанному графику.