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Здоровье13 июля 2021 16:03

Курские спасатели продезинфицировали железнодорожный вокзал

Звено санитарной обработки создали прошлой весной на базе 1-й СПСЧ
Яна ШЕЛЕСТ
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Дезинфекцию объектов проводят регулярно по разработанному графику

Дезинфекцию объектов проводят регулярно по разработанному графику

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Каждую неделю сотрудники звена санитарной обработки службы радиационной, химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска дезинфицируют здание Курского железнодорожного вокзала.

«Применяем дезинфицирующее средство, безопасное для человека и животных, но губительное для вирусов. Для этого пожарная техника оборудована специальным резервуаром и техническими приспособлениями. С помощью насоса высокого давления средство подается в распылители», - рассказал старший инструктор Дмитрий Сабельников.

Звено санитарной обработки создали весной 2020 года на базе 1-й СПСЧ города Курска регионального ГУ МЧС. Дезинфекцию объектов проводят регулярно по разработанному графику.