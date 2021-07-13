Полностью завершили вакцинацию от ковид более 155 тысяч курян

Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в регионе 235 443 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 155 875.

По данным оперштаба на 8:30 13 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 42 976 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 190 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 995 человек. В том числе за последние сутки - пятеро - мужчины 59, 72 лет и женщины 78, 83, 87 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.