Курские ковид-стационары получат 1 200 упаковок дорогостоящих препаратов

В регионе осложнилась ситуация с ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ковидные стационары Курской области получат 1 200 упаковок дорогостоящих препаратов «Актемра» и «Артлегиа» для биологической терапии коронавируса, сообщили в администрации региона.

Эти лекарственные средства предназначены для лечения пациентов с коронавирусом среднетяжелой формы. На их закупку дополнительно выделено 50 млн рублей.

Препараты указаны во временных методических рекомендациях Минздрава РФ, используются для предотвращения системных воспалительных реакций при коронавирусе, в том числе цитокинового шторма. На практике отмечаются улучшения у пациентов, препараты способствуют их скорейшему выздоровлению. В апреле уже проводилась закупка «Актемры» и «Артлегии» на сумму 80 млн рублей.