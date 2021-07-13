В Курске установился четвертый класс пожарной опасности

В регионе установилась пожароопасная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего существует пять классов пожарной горимости: первый – низкий, пятый – самый высокий.

Управление по делам ГО и ЧС еще раз напоминает жителям города о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:

- не поджигайте сухую траву и мусор. В жаркую ветреную погоду огонь распространяется очень быстро;

- не бросайте на землю окурки, горящие спички, промасленные тряпки;

- будьте осторожны при использовании открытого огня и проведении пожароопасных работ.

При разведении костров для приготовления пищи в мангалах противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов - два метра.

Не оставляйте костер, мангал без присмотра! Догоревшие угли пролейте обильно водой, чтобы исключить повторного возгорания.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:

- на граждан – от 2000 до 3000 рублей;

- на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей;

- на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.