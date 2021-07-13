Стали известны улицы, которые приведут в порядок в Курске в 2022 году

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Определен перечень объектов, которые отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Список формировался на основе пожеланий и обращений курян, сообщили в администрации области.

В Курске работы пройдут в Сеймском, Центральном и Железнодорожном округах. Асфальтовое покрытие обновят и по улице Радищева — на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского, а также отремонтируют прилегающие улицы: Гоголя, Садовую, Золотую, Кирова, Павлова, Почтовую и проезды от улицы Ленина до улицы Радищева по обе стороны от драмтеатра.

Самые длинные участки ремонта — 2,6 км улицы Школьной, 2,7 км Скорятина и 2,4 км Димитрова.