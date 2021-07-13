Под Курском сгорел дачный дом

Пожар тушили 15 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 17:41 12 Июля на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в дачном доме в поселке Верхний Реутец Медвенского района Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные - спасатели 34 ПЧ Медвенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытию в 17:59 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 18:03, ликвидирован в 18:06.

В результате пожара в деревянном обшитым проф. листом дачном доме размером огнем уничтожена кровля, повреждена пристройка к дачному дому, также в результате горения повреждены стены и вещи б/у.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.