Под суд идет группа курян, обвиняемая в организации азартных игр

Обвиняемые заработали не менее 2 989 741 рубля Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении шестерых женщин и двоих мужчин. Курян обвиняют в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

В период с 3 июня 2017 года по 2 июля 2020 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в Курске незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, через интернет. В результате противоправной деятельности, обвиняемые заработали не менее 2 989 741 рубля.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.