В 2022 году в Курской области отремонтируют более 78 километров автодорог

В областном центре работы пройдут во всех трех округах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Курской области отремонтируют 78,5 километров автодорог, из них 49,6 – в самом Курске.

В областном центре работы пройдут во всех трех округах. На улице Радищева обновят асфальт — от Карла Маркса до Дзержинского, а также отремонтируют прилегающие улицы: Гоголя, Садовую, Золотую, Кирова, Павлова, Почтовую и проезды от улицы Ленина до улицы Радищева по обе стороны от драмтеатра. Самые длинные участки ремонта — 2,6 км улицы Школьная, 2,7 км Скорятина и 2,4 км Димитрова.

В области в порядок приведут шесть участков. Два отрезка общей протяженностью 10,8 км - в Золотухинском районе. Три участка дороги Курск – Касторное обновят в Щигровском районе протяженностью более четырех км. Также отремонтируют два отрезка трассы Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной в Курчатовском районе, их общая протяженность — три км. Еще 10,7 км в Фатежском районе — на автодорогах Верхний Любаж – Поныри и Фатеж – Дмитриев.