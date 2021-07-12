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Общество12 июля 2021 18:16

В Курске зафиксировали недостаток пассажирского транспорта

Перевозчикам предстоит объяснить причины срыва расписания
Яна ШЕЛЕСТ
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По семи маршрутам не выполнено 18 рейсов

По семи маршрутам не выполнено 18 рейсов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта провели на площади Перекальского выездную проверку выполнения вечерних дежурных рейсов.

С 21.00 до 22.00 на линии работали 69 единиц пассажирского транспорта, с 22.00 до 23.00 - 32 единицы. По семи маршрутам не выполнено 18 рейсов.

Также недостаток пассажирского транспорта вечером зафиксировали в направлении Магистрального проезда и Волокно. Это связано с преждевременным уходом перевозчиков с линии.

Расписание проигнорировали на маршрутах № 216 «Авиацентр -2-я Агрегатная» и № 273 «ДК Лира — п. Северный». Перевозчикам предстоит объяснить причины срыва расписания, их работу взяли на контроль.

Сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов по маршруту № 46 «п. Северный – ДК «Волокно» в вечернее время.

По вопросам транспортного обслуживания куряне могут обращаться в центральную диспетчерскую службу по телефону горячей линии 702-802.