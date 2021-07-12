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Спорт12 июля 2021 17:48

Под Курском пройдет третий этап кубка области по лыжероллерам

Соревнования состоятся на дамбе водохранилища
Яна ШЕЛЕСТ
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18 июля на дамбе Курского водохранилища пройдет третий этап кубка Курской области по лыжероллерам

18 июля на дамбе Курского водохранилища пройдет третий этап кубка Курской области по лыжероллерам

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

18 июля на дамбе Курского водохранилища пройдет третий этап кубка Курской области по лыжероллерам. В соревнованиях могут принять участие спортсмены, прошедшие соответствующую спортивную подготовку и имеющие медицинский допуск, по следующим возрастным группам:

- юниоры и юниорки 2002 – 2003 г.р.;

- мужчины и женщины 2001- 1982 г.р.;

- мужчины и женщины 1981 – 1972 г.р.;

- мужчины и женщины 1971 – 1962 г.р.;

- мужчины и женщины 1961 г. р. и старше.

Соревнования проводятся на лыжероллерах марки ELVA – SK70, их предоставят каждому частнику. Стиль - свободный, старт раздельный

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в комиссию по допуску с 12 июля (с 9:00) по 16 июля (до 21:00) 2021 года. Ссылка для размещения заявки: https://orgeo.ru/event/17597.

В день соревнований стартовый городок будет располагаться на площадке, подъехать к которой можно будет по дороге, идущей параллельно дамбе. Конкретная точка отмечена на прикрепленной к посту карте.

Координаты — N 51.803426 E 36.216935.

https://maps.apple.com/?auid=4613928029623180461&..

Для участия в личном зачете спортсмены в возрасте от 18 до 60 лет вносят благотворительное пожертвование в размере 500 рублей на расчетный счет федерации. Спортсмены в возрасте 17 лет и младше к старту не допускаются.

На соревнованиях будет вестись on-line хронометраж, результаты будут доступны в реальном времени на сайте myfinish.info.