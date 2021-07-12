Курянам запретили посещать леса

На особо опасных участках усилили патрулирование Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 12 июля в лесах Курской области ограничены посещения и въезд транспортных средств. Это связано с увеличением пожарной опасности до IV-V класса. Сейчас в усиленном режиме проводятся мероприятия, направленные на профилактику возникновения лесных пожаров.

«На въездах в леса устанавливают предупредительные аншлаги с информацией о введении соответствующего ограничения и контактных данных специализированной диспетчерской службы. Лесные дороги перекрывают шлагбаумами. Совместно с правоохранительными органами мы создаем контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан, а также транспортных средств, прибывающих в леса», - рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

На особо опасных участках усилили патрулирование.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозят штрафы:

- для физических лиц – от четырех до пяти тысяч рублей;

- для должностных – от 20 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

При обнаружении возгораний в лесах нужно звонить в Лесопожарный центр по телефонам 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или 8 (4712) 53-04-25, 53-21-75.