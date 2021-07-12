В Курске на Клыкова на балконе загорелось кресло

Люди не пострадали, эвакуация не проводилась Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 июля утром в пожарную охрану Курска позвонила женщина, проживающая в многоэтажке на Клыкова, и сообщила, что у нее на балконе горит кресло. После звонка курянка начала тушить пожар самостоятельно, с чем успешно справилась до приезда огнеборцев.

Квартира находится на 15 этаже семнадцатиэтажки, на место ЧП выехали расчеты четырех пожарных частей, больше 20 огнеборцев и 50-метровая автолестница. К счастью, помощь пожарных не потребовалась, люди не пострадали, эвакуация не проводилась.

В ходе осмотра места пожара установили, что возгорание скорее всего возникло из-за непотушенной и брошенной сверху сигареты.