В воскресенье в Курской области утонули двое мужчин

Водолазы обследовали 260 квадратных метров акватории пруда, но тело мужчины не обнаружили Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 июля в Аварийно-спасательную службу Курской области поступило сообщение о том, что в пруду поселка Октябрьский в Дмитриевском районе предположительно утонул 36-летний мужчина. На место происшествия выехали водолазы под руководством начальника группы Сергея Сальникова. Специалисты обследовали 260 квадратных метров акватории пруда, но тело мужчины не обнаружили.

В этот же день поступила информация о том, что Курске на 2-й Новоселовке в Стрелецком озере предположительно утонул 30-летний мужчина. На место происшествия направили водолазов. Тело погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.