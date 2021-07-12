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Происшествия12 июля 2021 15:57

В воскресенье в Курской области утонули двое мужчин

Несчастные случаи произошли в Курске и в Дмитриевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водолазы обследовали 260 квадратных метров акватории пруда, но тело мужчины не обнаружили

Водолазы обследовали 260 квадратных метров акватории пруда, но тело мужчины не обнаружили

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 июля в Аварийно-спасательную службу Курской области поступило сообщение о том, что в пруду поселка Октябрьский в Дмитриевском районе предположительно утонул 36-летний мужчина. На место происшествия выехали водолазы под руководством начальника группы Сергея Сальникова. Специалисты обследовали 260 квадратных метров акватории пруда, но тело мужчины не обнаружили.

В этот же день поступила информация о том, что Курске на 2-й Новоселовке в Стрелецком озере предположительно утонул 30-летний мужчина. На место происшествия направили водолазов. Тело погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.