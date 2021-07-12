В Курскую область поставили еще 14 тысяч доз вакцины против ковид

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередная партия вакцины от коронавируса – 14 100 доз «Спутника V» – поступила в регион. Вакцина распределяется по прививочным пунктам. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства.

В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13:00 до 19:00, «Европе» – с 14:00 до 20:00; они действуют по данному графику без перерыва и выходных.

Прививку можно сделать ежедневно с 9:00 до 17:00 на Театральной площади в областном центре.