В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 395 курян

В регионе фиксируют все больше случаев заболевания Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 395 человек, на ИВЛ – 91 (шесть – инвазивная, 85 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 12 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 42 786 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 183 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 990 курян. В том числе за последние сутки - четверо - мужчины 49, 59, 60 лет и женщина 65 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.