Боксер из Курской области победил на первенстве Европы

Курские боксеры снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 июля в Грузии завершилось первенство Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. Всего в соревнованиях участвовали 25 представителей России: 13 юношей и 12 девушек.

В общей сложности 19 россиян пробились в финал и только один из них остался с серебряной медалью.

Во время дневной сессии все 10 девушек, выступивших в финальной части, блестяще провели свои поединки и завоевали «золото».

Еще девять юношей, выходивших в ринг в вечернюю сессию, принесли в копилку сборной России восемь золотых медалей и одну серебряную награду. В том числе, в весовой категории до 54 кило золотую медаль завоевал Богдан Прийма из Курской области. В финальном поединке он оказался сильнее Махаммадали Газимзада из Грузии.

Таким образом, в общекомандном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 18 золотых, одну серебряную и три бронзовых награды.

Отметим, что Международная ассоциация бокса (AIBA) выделила крупный призовой фонд для победителей первенства Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. Так, обладатели золотых наград получили по $4.000.