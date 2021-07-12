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Общество12 июля 2021 9:37

Школьная ярмарка в Курске откроется 24 июля

Распродажа будет работать на улице Верхняя Луговая
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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До начала учебного года осталось немного времени

До начала учебного года осталось немного времени

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приближается «жаркая» для родителей школьников пора. Впереди - массовая закупка школьных товаров.

Для обеспечения школьников необходимыми товарами к новому учебному году в Курске ежегодно проходит расширенная продажа товаров школьного ассортимента.

В ней принимают участие индивидуальные предприниматели и оптовые торговые предприятия, которые реализуют канцелярские товары, детскую одежду, обувь по приемлемым ценам.

С 24 июля по 31 августа на площади перед Центральным рынком на улице Верхней Луговой будет работать ярмарка по продаже школьных товаров.